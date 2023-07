El sexto viaje de Jhonny reaviva la intención de revocar su mandato

“Espero que se pueda hacer el revocatorio, haremos el ejercicio entre los cruceños de conseguir las firmas y lo que se necesita”, sostuvo y lamentó que el alcalde viaje en cualquier momento sin ningún respeto por el ciudadano que le paga el sueldo con sus impuestos. Además, cuestionó que no esté velando por el cumplimiento del próximo censo.

El excívico ya había anunciado hace dos meses que estaba entre sus planes promover este revocatorio y ahora admitió que también pensó ser alcalde. “Es algo que lo he pensado, pero todavía no es el momento de candidaturas”. “Quiero ver a mi ciudad hermosa, bella y ordenada y eso me motiva”, añadió.