El TED recuerda que el certificado de impedimento se puede tramitar hasta enero: no es necesario hacerlo hoy

¿Dónde y hasta cuándo tramitarlo?

Este documento es imprescindible para quienes no pudieron votar y necesitan justificar su ausencia ante entidades públicas, bancarias o al realizar trámites oficiales. Los mayores de 70 años están exentos de esta obligación y no serán sancionados si no votan.

Las razones más comunes

En las filas, los ciudadanos alegan diversas razones para no haber podido sufragar. “Estoy trabajando y no tuve cómo movilizarme”, comentó un funcionario del Hospital San Juan de Dios.



Por otro lado, un ciudadano de paso por Santa Cruz explicó que no pudo llegar a su localidad de origen: “Estoy en tránsito. No logré retornar a donde me tocaba votar”, afirmó mientras gestionaba su certificado.