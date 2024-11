El TED Santa Cruz ya procesó 380 excusas de jurados electorales

¿Cuáles son las causales válidas?

¿Cómo tramitar la excusa?

 Multas  para quienes no cumplan

Claros recordó que las personas sorteadas como jurados que no presenten excusas válidas y no cumplan con su función serán sancionadas con una multa de 1.250 bolivianos. Además, los ciudadanos que no emitan su voto enfrentarán una penalización de 250 bolivianos.



El sorteo del pasado viernes designó a 52.746 jurados para Santa Cruz, quienes desempeñarán su labor en las 8.791 mesas de sufragio del departamento.