"El TikTok es una herramienta que estamos utilizando para acompañar los instrumentos de fiscalización"

En los últimos meses, el uso de las redes sociales ha sido vital para denunciar hechos irregulares en diferentes instituciones públicas e incluso delitos en la sociedad, plataformas que son utilizadas por algunas autoridades ya que consideran que la población accede no solo a distraerse, sino para estar al tanto de lo que pasa en su municipio.

El concejal de Comunidad Autonómica (C-A), Juan Carlos Medrano, indicó que postear videos en la red social de TikTok permite a los ciudadanos conocer qué denuncias se hacen y sepan sobre la fiscalización que realizan como funcionarios públicos.

"El TikTok es una herramienta que estamos utilizando acompañando a los instrumentos de fiscalización, porque no queda solo en un video, sino que se acompañan con minutas y pruebas hasta que se dé solución al problema", explicó Medrano en entrevista con EL DEBER Radio.



El concejal utiliza sus redes sociales para denunciar y hacer seguimiento a los casos/Foto: captura de video.





Considera que en estos tiempos se debe aprovechar para utilizar todos los canales de comunicación de manera que el vecino sepa lo que sucede en su entorno. "A veces el vecino está cansado de ver las noticias y paran más en el celular mirando videos buscando como distraerse y estos medios nos ayudan a que ellos conozcan todo", acotó.

Detalló que esta es la forma que ven que la población sabe lo que sucede en la Alcaldía, hechos que antes no se conocían más que en los medios de prensa, pero ahora llegan a las redes sociales. "Vamos a seguir haciéndolo porque la gente se está conectando. Después de que hicimos la denuncia de un funcionario realizando cobros por impuestos, como unas 40 personas nos escribieron denunciando lo mismo en diferentes fechas, montos y casos", aseguró el edil.

Es más, señaló que una persona que trabaja en un medio de comunicación también fue víctima de los cobros irregulares, pero que no se anima a denunciar porque fue amenazado. "Él me dijo: 'tengo la boleta que me dieron, sé quién me pidió la plata, lo quiero denunciar, pero me pidieron que por un tema de publicidad no lo haga", contó Medrano.

Agregó que las 40 denuncias recibidas tras publicar el video de la denuncia de cobros irregulares en su plataforma de TikTok, están siendo atendidas, además se solicitó a las víctimas sumarse a la demanda para que la investigación agarre cuerpo. "Los vecinos tienen que perder el miedo, tienen que denunciar", amonestó el concejal.

Medrano señaló que el viernes se sentó una denuncia en la Fiscalía en contra del funcionario a quien encontraron con Bs 10 mil en su poder luego de extorsionar a una vecina, y esperan que el lunes el Ministerio Público acepte la demanda, para que así puedan ampliar la investigación en contra del secretario de recaudaciones, los jefes y directores.

CONTROL INFORMÁTICO

El concejal Medrano indicó que se puede hacer un control informático para evitar los cobros irregulares y que el dinero de los impuestos no sea desviado, pero asegura que el problema es que la Alcaldía no quiere.

"Al final del día uno sabe cuánto se le debe a impuestos y si se pagan en los bancos, entonces se hace el cruce diario, pero el problema es que no tenemos acceso a esa información y hay un doble sistema. Cómo es posible que el sistema no avise que disminuyó el monto por cobrar, pero no ingresó la plata al banco. Hay una manipulación informativa en el sistema", denunció.

Cree que todos los funcionarios de Recaudaciones, deben ser destituidos, ya que el día que sorprendieron en flagrancia al funcionario, observaron que entre todos se daban la voz de alerta para que la persona que recibió el dinero huya.

"Que no se la charlen, la gente no es tonta. Quizá no tenemos muchas pruebas físicas de la magnitud de lo que roban, más que los videos y audios, pero tampoco tengo dudas de que esto es una organización criminal. Es una mafia organizada en la Alcaldía", denunció.





