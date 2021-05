El último día de abril Santa Cruz registra 889 nuevos contagios, una cifra que no se reportaba desde enero

Escucha esta nota aquí

El último día de abril Santa Cruz reportó 899 casos, un incremento de casos que no había registrado desde enero, según informó el Servicio Departamento de Salud (Sedes).

“Es un día feo, desde enero que no teníamos una gran cantidad de caso, estamos en la lluvia antes de la tormenta epidemiológica (…) Es un momento preocupante, por eso mañana no festejemos, no salgamos a los boliches ni karaoques, para no volver a los picos altos de contagios”, dijo el gerente de Epidemiología del Sedes, Carlos Hurtado.

De los 889 nuevos infectados que se registraron esta jornada, la ciudad de Santa Cruz concentra la mayor cantidad con 799 positivos, mientras que los restantes 100 se distribuyen en los municipios de El Torno, La Guardia, San Ignacio, Montero, Warnes, Cuatro Cañadas, Cotoca, Comarapa, El Puente, Gutiérrez, Puerto Suarez, Saipina, Vallegrande, San Ramón, San José, San Antonio de Lomerío, Okinawa, Fernández Alonso y Charagua.