El vicegobernador asegura que solo una persona del ejecutivo tiene acceso a Luis Fernando Camacho

El vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, reveló que solo una persona del ejecutivo tiene acceso al gobernador Luis Fernando Camacho en Chonchocoro. Asimismo, descarta sentirse relegado y que solo cumple con sus funciones como segunda autoridad del departamento, legalmente electa.



Aguilera, en entrevista con 'Influyentes' de EL DEBER Radio, sostuvo: "Después del gobernador, yo soy la máxima autoridad del departamento electa y trato de hacerlo de la mejor manera. No es cuestión de antipatías, sino de sostener que es nuestro gobernador democráticamente electo", dijo.



Para Aguilera, el hecho de que Santa Cruz no haya participado del Consejo Nacional de Autonomías porque el gobernador no pudo salir de Chonchocoro, no lo considera "como un hecho personal".



También dijo: "Solo conozco una sola persona (del ejecutivo) que tiene contacto con el gobernador, con su familia. Necesitamos (comunicarnos aunque sea...) por actas, así sea por escrito con el tiempo que demande para que el gobernador conozca a detalle en lo que se trabaja en la Gobernación, para que él con su experiencia trate de contactarse con quienes toman las decisiones en el ejecutivo departamental".



Aguilera reiteró que tuvo la intención de visitar al gobernador en Chonchocoro en tres oportunidades, la última vez fue en mayo. Sin embargo, "en ninguno de los casos logré verlo ni hablar con él".



Para Aguilera, el hecho de que el gobernador esté preso "genera un peso y un retraso innecesario porque hay decisiones que el gobernador debe tomar de manera inmediata. Yo no firmo contratos ni convenios, solo a los temas que me competen", remarcó la autoridad.



El gobernador Luis Fernando Camacho fue aprehendido y detenido en la cárcel de Chonchocoro en diciembre del 2022 por su presunta participación en el caso Golpe I. Actualmente, pesan sobre la autoridad departamental otros procesos más.