El viraje de Jhonny Fernández hacia el MAS se hace notorio y ven que hay pacto político

El senador William Torrez (MAS) también valoró las gestiones de la autoridad edil en La Paz. “¿Por qué se le abuchea, por qué se le cuestiona al alcalde? Es una autoridad que no responde a la línea del MAS, quien ha tenido la valentía de sentarse y decir: ‘Esto es lo que queremos los cruceños’. ¿Por qué no se le cuestiona, por qué no se le rechifla, no se le declara persona no grata al rector de la universidad (Vicente Cuéllar) que estuvo sentado (con el Presidente) y no tuvo la valentía de decir lo que dijo el alcalde? ¿Por qué no se cuestiona al gobernador Luis Fernando Camacho que no fue a La Paz?”, dijo el legislador oficialista.