Elecciones judiciales: los ciudadanos desconocen a los candidatos, pero votarán para evitar sanciones

Un ciudadano afirmó que no tiene información sobre los postulantes. “No conozco a ninguno. Iré a votar porque no quiero problemas para realizar trámites o en el banco. Me han dicho que vote nulo, pero no sé qué hacer”, comentó.



Otro entrevistado señaló que solo asistirá por las sanciones. “No sé quiénes son, no hubo campaña ni información clara. Asistiré porque no quiero pagar multas”, agregó.