Emacruz inicia acciones legales por bloqueo en el vertedero y la Policía sigue sin reaccionar

Van más de 48 horas que el operador privado de recojo de basura, Vega Solví, no ha podido dejar la basura en el Complejo Municipal de Residuos Sólidos (relleno sanitario).

La gerente de la Empresa Municipal de Aseo Urbano (Emacruz), Andrea Hoyos, llegó este viernes hasta las dependencias de la Fuerza de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para sentar la denuncia penal contra los dirigentes del bloqueo y se espera que en las próximas horas las fuerzas del orden ejecuten acciones que permitan el paso de los camiones con residuos.



“Nos hemos constituido hasta la Felcc para hacer la denuncia contra los seis promotores de este bloqueo que tenemos desde el 26 de octubre en el ingreso del vertedero. Esta ya es una situación alarmante”, dijo Hoyos.



Según Hoyos, lo más alarmante es que los residuos patológicos (hospitalarios) no han podido ingresar al vertedero y esto se convierte en un punto de infección latente para la ciudadanía, puesto que son residuos infecciosos, que son generados en los centros de salud y hospitales.



“Los contenedores de los hospitales están rebalsados, esta es una situación alarmante, son residuos altamente contaminantes y peligrosos para la salud de todos los vivientes. Solicitamos la intervención del comandante departamental de la Policía, para que tome cartas en el asunto. Queremos llegar a una solución, o que por lo menos nos den un cuarto intermedio”, solicitó Hoyos.



La gerenta acotó que el desabastecimiento de combustible es otro factor que está afectando al servicio de aseo urbano, puesto que las unidades no han logrado cargar combustible y no tienen cómo movilizarse.