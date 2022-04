Emacruz se reunió con miembros del Concejo, pero algunos denuncian que no fueron convocados

Escucha esta nota aquí

La gerencia de Emacruz se reunió este miércoles (13 de abril) con el presidente del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Israel Alcócer, y los concejales Juan Carlos Medrano y Marcelo Vidaurre, además de algunos asesores tanto de oficialismo como de oposición, para analizar la propuesta de ampliar el contrato de Vega Solví para los próximos ocho meses.

Los concejales Manuel Saavedra y Lola Terrazas afirmaron que no fueron convocados a la reunión.

Según el concejal de Comunidad Autonómica (C-A), Juan Carlos Medrano, la reunión se dio de manera espontánea, cuando representantes de Emacruz llegaron al Concejo para conversar con el área de Asesoramiento, entonces aprovecharon para escuchar su propuesta.

En el encuentro, habrían analizado el marco jurídico referente a la propuesta de Emacruz de extender el contrato a la empresa Vega Solví por los próximos meses. Ambas partes presentaron sus observaciones y se dio un cuarto intermedio hasta este jueves 14 de abril para evaluar cómo se procederá.

El legislador aseguró que no conoce el motivo del porqué concejales de otras bancadas no fueron informados sobre esa reunión. Cree que un posible motivo sea porque no se encontraban en sus oficinas de manera regular.

“No tenemos conocimiento, a nosotros nos informaron hoy mismo en la mañana. Fue algo informal que se dio, (…) tal vez los concejales no estaban presentes porque no vinieron a trabajar en la mañana. Llegaron ellos (Emacruz) para reunirse con Asesoramiento del Concejo y se aprovechó para escuchar, pero como algunos concejales no vienen a trabajar regularmente entonces no estuvieron presentes”, aseguró Medrano.

Por su parte, el concejal por Demócratas, Manuel ‘Mamén Saavedra, indicó que estuvo presente en el Concejo Municipal durante la mañana, como de costumbre, e incluso atendió a algunos medios de comunicación, pero en ningún momento le avisaron que había una reunión con representantes de Emacruz.

El concejal cuestionó que algunos de sus colegas se reúnan a puertas cerradas con otras instituciones para tratar temas tan susceptibles como el recojo de la basura.

“Lo correcto sería que, si van los funcionarios de Emacruz al Concejo Municipal, pues eso sea público, lo conozcamos todos y podamos participar todos de esa reunión. No veo qué tienen que hablar a puertas cerradas con algunos concejales, peor en cara de la aprobación de un contrato tan importante”, manifestó Saavedra.

Aseguró que hasta el momento no hubo ningún informe sobre lo conversado en dicha reunión y reiteró su molestia por no haber sido avisado del encuentro.

“No entiendo por qué hay unos cuantos concejales oficialistas y supuestos opositores que participan a puertas cerradas sin que nadie se entere. Eso deja muchas dudas, deberían ser más transparentes o si son aliados que lo digan, no es necesario que cada que los pillan empiecen a justificarse”, añadió.

En la misma línea, la concejala de Comunidad Autonómica (C-A), Lola Terrazas, quien es colega de bancada de Medrano, afirmó que no recibió ningún comunicado sobre dicha reunión y señaló que estuvo presente en las oficinas del Concejo Municipal.

Según Terrazas, llegó a primeras horas de la mañana al Concejo para revisar la correspondencia y luego planificar algunas inspecciones para la tarde, y en ningún momento le notificaron que funcionarios de Emacruz estaban en las instalaciones para dialogar con los legisladores.

“No recibimos absolutamente nada, nos hemos enterado por las redes sociales de la reunión. Al parecer es una reunión muy privada porque no nos han avisado ni por el chat del pleno en Whatsapp que tenemos. Desconocemos totalmente qué han hablado en esa reunión a puerta cerrada”, sostuvo Terrazas.

