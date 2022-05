Embarazada rompe fuente en pleno acto, se queda a recibir su título y viaja a Portachuelo para dar a luz

Escucha esta nota aquí







María René carga al pequeño Cristian, quien recibió una beca de la UPDS/Foto: Familia Gutiérrez-Méndez





El reciente acto de colación de grado de la Universidad Privada Domingo Savio quedará grabado en la memoria de una de sus graduadas, que vivió una noche llena de emociones por partida doble. María René Méndez, estudiante de la carrera de Ingeniería Comercial, llegó a la ceremonia con avanzado estado de gestión para recibir su título.



Mientras aguardaba su turno, sintió que se le había roto la fuente, llamó por teléfono a su esposo, Diego Gutiérrez, y le pidió que la acompañara al baño, fue entonces cuando confirmó la noticia: sin previo dolor el parto se avecinaba. Ella tomó una valiente decisión: no irse sin recibir su título profesional.

En las imágenes difundidas en redes sociales, se la ve sentada en silla de ruedas de vuelta en el salón de actos. Es recibida por un director académico, quien tras enterarse de la noticia, va a su encuentro con la carpeta, que en su interior guarda su tan anhelado título profesional. La joven madre, visiblemente emocionada, se paró a recibirlo. Vuelve a sentarse y sale de la universidad con su diploma en manos ante la admiración y aplausos de todos los presentes durante el acto, que se realizó este jueves.

Su marido, que fue contactado por la Red Uno, compartió otra buena noticia, ambos pudieron llegar a Portachuelo, fueron directo al hospital para internar a María René, a las pocas horas tendrían al pequeño Cristian. “No quiso moverse hasta que le entreguen su título. Estamos felices, recibimos un doble regalo”, dijo en la breve entrevista.

Este viernes, EL DEBER se comunicó con María René, quien dijo sentirse bien después de todo el ajetreo de la noche anterior. Desde su habitación, donde descansa la joven madre - de 28 años- junto al bebé, envió un mensaje para todas aquellas mujeres que continúan con sus estudios durante su embarazo. "Pese a las circunstancias, sí se puede. No sientan que no son capaces, es difícil, pero no imposible, no se desanimen".



Como dato adicional nos cuenta que la cirugía de cesárea estaba programada para el martes 17 de mayo y que su pequeña hija, de 6 años, esperaba ansiosa la llegada de su hermano. Otra buena noticia que recibió la familia Gutiérrez es que su hijo tendrá una beca completa en la Universidad Privada Domingo Savio.

Ahora María René descansa feliz, con la doble misión cumplida, ser licenciada en Ingeniería Comercial y madre por segunda vez.



María René Méndez al recibir su título profesional/Foto: Universidad Privada Domingo Savio











María René junto a autoridades académicas de la UPDS/Foto: Universidad Privada Domingo Savio





La nueva graduada abandona la ceremonia en silla de ruedas/Foto: Universidad Privada Domingo Savio