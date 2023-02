Emotivo reencuentro entre los bolivianos repatriados de Turquía y sus familiares, durante el arribo a Santa Cruz

Sin embargo, el pasado 6 de febrero, hubo un nuevo sismo, pero esta vez fue de 7.8 grados de magnitud. “Ese día yo me levante por el sonido celular de mi hijo, que sonó por la notificación de un menaje, si no escuchaba eso no me iba a levantar y cuando me levante sentí el movimiento y supuse que iba a pasar, pero vino el segundo sismo y fue más horrible. En ese momento yo dije: hasta aquí llegamos”, relató en entrevista con EL DEBER.