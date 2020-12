Empleo y modernización, entre las promesas de los que van por la Alcaldía cruceña

Escucha esta nota aquí

Atacar los efectos negativos provocados por la pandemia del coronavirus forman parte de la estructura central de los programas de gobierno de la mayoría los siete precandidatos a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. Precisamente, la definición de las listas y la presentación de los programas ante el Tribunal Electoral Departamental se conocerán en el transcurso de hoy (lunes 28 de diciembre), último plazo para la inscripción de candidatos.



La generación de empleos, la desconcentración municipal y el fortalecimiento del sistema de salud figuran en los planes de gobiernos a los que tuvo acceso EL DEBER.



Demócratas



Roly Aguilera, candidato por ese partido, evalúa los efectos que produjo la pandemia del coronavirus, por lo que cuentan con un plan para volver a crecer y reactivar la economía. “Planificamos un trabajo de emergencia ante la pandemia con respuestas claras y concretas”, señaló Aguilera.



Asegura que no se trata de un cambio de administración municipal ni de negar el impulso y desarrollo que alcanzó Santa Cruz de la Sierra “de la mano de un hombre grande que quedará en la historia de este pueblo. Pero hoy nuestra ciudad tiene nuevos desafíos”, dijo.



SPT



“Favoreceremos la presencia física del municipio de forma descentralizada, desconcentrada y digital, generando mucha actividad económica, empleos y al mismo tiempo lugares de vida tranquilos y amables”, señala parte del programa de la actual alcaldesa interina y candidata, Angélica Sosa.



La agrupación propone un plan de reactivación económica para crear 283.500 nuevos empleos, a través de nuevas obras e incentivos a las empresas; también promete llevar un médico a cada barrio con el denominado Consultorio del barrio; otro de los puntos que propone son las calles seguras con el cambio de tecnología tradicional a luminarias modernas led en toda la ciudad, dispositivos de SOS en todo local público y privado y otras herramientas tecnológicas puestas al servicio de una vida tranquila, así como una Guardia Municipal profesional, descentralizada y con mayor operatividad motorizada.



UCS



Jhonny Fernández apuesta por un nuevo modelo de gestión municipal que ayude a la gente a salir de la crisis y de la pobreza. El actual concejal tiene entre sus propuestas la desconcentración municipal, acabar con la burocracia y permitir que los vecinos participan con microempresas en la construcción de la ciudad.



ASIP



Roberto Fernández incluye diversas temáticas, como la transparencia y la modernización administrativa, la creación de mercados digitales, el traspaso del derecho propietario de los terrenos municipales, la construcción del primer hospital geriátrico, farmacias populares, la modernización de la red de transporte urbano y del automotor público con unidades modernas, entre otras propuestas.



MAS



Adriana Salvatierra propone un municipio productivo y generador de fuentes de empleo fortaleciendo la inversión pública y los emprendimientos locales (infraestructura, gestión con reciclaje e industrialización de los residuos, desconcentración de los recursos del desayuno escolar para fortalecer los emprendimientos de jefas de hogar de forma distritalizada)



“Desconcentraremos la gestión y los servicios municipales en los distritos municipales como el sistema de regularización de derecho propietario, bibliotecas y espacios públicos como espacios de gestión cultural con acceso gratuito a internet”, dijo.



La candidata del MAS propone cerrar el circuito del octavo anillo logístico metropolitano (a la altura distrito 6, 7 y 8). También planea construir y conectar las avenidas en barrios más alejados para mejorar las condiciones del transporte público, además de contar con un sistema metropolitano.



“Fortaleceremos los sistemas de salud del 1er y 2do nivel y se crearán centros de enseñanza tecnológica en todos los distritos municipales con equipamiento”.

Schamissedinne



La empresaria Rosario Schamissedinne cree que la gestión del municipio de Santa Cruz de la Sierra debe ser manejada con mayor transparencia.



“Se puede generar el doble de obras, más medicinas, hospitales, pavimentos, guarderías infantiles y centro de adultos mayor, con la misma cantidad de recursos económicos”, indicó.



La actual concejala de UCS cree que se puede originar unos 5.000 empleos directos adicionales en el municipio con el tema de las obras.



También propone una autonomía plena por distritos “con $us 100 millones para ser licitadas para empresas y trabajadores de el mismo distrito y generar circulante. Municipio productivo, generador de oportunidades y planes de viviendas municipales para todos”, explicó.



Áñez



En las diferentes entrevistas que ha concedido José Gary Áñez ha subrayado que “Santa Cruz ya no debe tener en su agenda de oferta electoral simplemente relacionada con el pavimento. El desarrollo humano es una tarea pendiente en este municipio. Se tiene que gestionar desde la Alcaldía transformaciones que le harían bien al ciudadano y defender el metro cuadrado que tiene que ver con salud y educación, porque lo demás está presupuestado”. Áñez cree que las necesidades de los cruceños son otras y se debe generar un nuevo pensamiento en torno “a cómo se brinda educación, salud y fuentes laborales”.



Lo que la capital necesita



Para el arquitecto y urbanista Fernando Prado, la capital cruceña, en pleno siglo XXI necesita una nueva forma de gobernar.



“Una nueva concepción de lo que es el poder, el respeto al ciudadano. Eso, en términos modernos se llama gobernanza, que significa que se debe gobernar con transparencia, con participación e información”, explicó Prado.



El experto lamenta que los políticos creen que al tener el poder deben decidir todo como si el dinero fuera de ellos. “La sociedad civil es considerada casi enemiga, porque cuando alguien comienza a opinar o cuestionar, no se lo considera un aporte, sino como un ataque o una ofensa. Los que gobiernan también deben estar para responder las inquietudes de los ciudadanos”, reflexionó.





ROLY AGUILERA (DEMÓCRATAS), el brazo derecho de Costas



Nació el 6 de noviembre de 1968. Casado y tiene dos hijos. Su infancia la vivió en Washington. Regresó a Bolivia en 1977. Es ingeniero civil. En 2006 Rubén Costas lo invitó a ser secretario general de la Prefectura. De enero a junio de 2010 asumió como prefecto cuando Costas renunció para postularse a gobernador. Continuó la Secretaría General hasta hace dos semanas.





JOSÉ GARY ÁÑEZ, primera vez en campaña



Conocido por su más de 25 años de trayectoria como periodista, este cruceño se estrena en política después de haber sido proclamado por dirigentes distritales y otros sectores locales. Tiene participación en ciertas empresas del sector privado. Es hijo del periodista Jorge ‘Palito’ Áñez y de Raquel Sánchez. Sus hermanos son los también periodistas Jorge y Sissi.



JHONNY FERNÁNDEZ (UCS), herencia política



Es el actual líder de Unidad Cívica Solidaridad, partido que creó su fallecido padre Max Fernández en 1989. Fue alcalde de Santa Cruz desde 1996 hasta 2002. Su hermano, Roberto lo relevó en el cargo. Jhonny se presentó también como candidato en las elecciones presidenciales de 2002. Actualmente es concejal por su partido.



ROBERTO FERNÁNDEZ (ASIP), de la dinastía Fernández

Nació el 21 de diciembre de 1968. Soltero. Administrador de Empresas. Es hijo del fallecido empresario cervecero Max Fernández. Fue alcalde de Santa Cruz en la gestión 2002-2004. Fue diputado uninominal por la C-50. En 2010, fue candidato a la silla edil por el Movimiento Al Socialismo, pero fue derrotado en las urnas por Percy Fernández.







ADRIANA SALVATIERRA (MAS), la carta del MAS



Nació el 3 de junio de 1989. Tiene 31 años de edad. Es politóloga. Senadora en la gestión 2015-2020. Presidenta de la Brigada Parlamentaria cruceña en 2015. Presidió las comisiones de Constitución, Derechos Humanos y Sistema Electoral y de la comisión de Justicia, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado. Presidenta del Senado en 2019.





ROSARIO SCHAMISSEDINNE, empresaria y política



Cruceña. Bachiller del colegio Cardenal Cushing. Desde niña acompañó en la venta a sus padres y en la adolescencia se independizó. Autodefine su vida laboral con la frase: “Nací en la Siete Calles, crecí en la feria Barrio Lindo y egresé de la Ramada”. Fue candidata a la alcaldía en 2010 y en 2015 fue elegida como concejal de UCS, cargo que ocupa a la fecha.



ANGÉLICA SOSA (SPT),, asumió en lugar de Percy



Nació el 25 de febrero de 1966. Casada y tres hijos. Arquitecta. Junto al alcalde de Santa Cruz Percy Fernández, Angélica Sosa fundó la agrupación ciudadana Santa Cruz Para Todos (SPT), siendo su vicepresidenta en ejercicio. Antes de ser concejal municipal (2015-2020) fue secretaria de Parques y Jardines. La consideran la heredera política de Percy Fernández.