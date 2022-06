Empresa china rescinde contrato con personas apuntadas como ajenas a la dirigencia

Escucha esta nota aquí

A través de una carta dirigida a Eulogia Dorado Saucedo y Luis Alfredo Arredondo Tacoó, la empresa China State Construction Engineering Corp. Ltda. Sucursal Bolivia, encargada de la construcción del tramo carretero San José de Chiquitos - San Ignacio de Velasco, dio por rescindido el contrato privado de cooperación, luego de una serie de denuncias de que los negociadores se atribuían una dirigencia que había caducado en 2018.

Según los habitantes de Corralito Cuarrió, de San Miguel de Velasco, desde hace seis meses aproximadamente, la empresa extrajo materiales de esa comunidad, piedras y tierra, sin el permiso de la "verdadera" dirigencia.



"La empresa china ha hecho un contrato para extracción de material, pero el contrato lo hizo a conveniencia de dos personas que antes eran comunarios, pero que nosotros expulsamos porque tuvieron el atrevimiento de firmar el convenio, a título personal, donde ellos figuran como propietarios", explicó Marlene Salazar, quien dice ser la cacique legítima.



De acuerdo a la versión de Salazar, estas personas (Eulogia Dorado y Alfredo Arredondo) tienen en su poder los documentos porque antes eran autoridades de la comunidad, aclarando que el mandato feneció en 2018, y que desde entonces, a pesar de requerimientos por la vía judicial, se niegan a entregarlos.

En la carta de rescisión del contrato, la empresa da a conocer a Arredondo y a Dorado que la decisión fue tomada luego de evaluar que las medidas de presión de Corralito Cuarrió, entre ellas bloqueos, incumplen varios puntos del convenio, relacionados con el uso y goce de área acordada, sin perjuicio alguno; además les recuerdan que los firmantes se comprometen a asumir las pérdidas generadas a la empresa.

Coordinación

El pasado 4 de junio, también de forma escrita, la empresa china invitó a una reunión de coordinación a Marlene Salazar y personas del control social, para establecer condiciones de un nuevo contrato.

De la reunión surgió un acta con cinco peticiones de parte de los comunarios y dirigencia reconocida por la empresa, entre ellos: construcción de un "mini" coliseo, de un pozo artesiano, de dos aulas para la unidad educativa, ampliación de pozos o atajados existentes en la comunidad, y reapertura de calles.

Los habitantes de la comunidad también dejaron por escrito el malestar por la extracción de agua de parte de la empresa, de un atajado que proveía agua a la unidad educativa.

De parte de los representantes de la empresa china hubo el compromiso de elevar los requerimientos a la gerencia, para que sean evaluados, y de acuerdo a eso dar una respuesta el 9 de junio y ver la factibilidad de un nuevo convenio.

Por otro lado, Marlene Salazar recordó que hasta la fecha la radio municipal de San Miguel de Velasco les siguió negando el derecho a réplica, a pesar de varias solicitudes y de dar cabida a la versión de Dorado y Arredondo.

Denunció que Eulogia Dorado Saucedo es hermana del actual alcalde de San Miguel, Pedro Damián Dorado, y que es ella quien figura en el contrato rescindido con la empresa china.



Consultado sobre la rescisión del contrato y las acusaciones, Arredondo confirmó a EL DEBER que recibió la carta de anulación del contrato, pero que todavía tenía que reunirse con su abogado y el de la empresa china para ver el tema, y que recién después de eso emitiría un pronunciamiento.

Asimismo, sobre las acusaciones de Salazar y otros comunarios, dijo que él no entra en ese terreno, que no se presta a juego sucio, y que las personas que lo cuestionan solo quieren confrontar, en vez de pensar en un avance y bienestar de la comunidad.

"Ellos no tienen esa visión. Hace siete años que a esa señora (Marlene Salazar) no la he visto por la comunidad, apareció porque hicimos un contrato con los chinos", aludió.

