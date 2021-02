Empresa minera denuncia a diputada que pidió informe sobre explotación en área protegida de San Matías

Escucha esta nota aquí

La diputada de Creemos, María René Álvarez, aseguró que la Empresa Minera Mincruz trató de presionarla y amedrentarla al denunciarla ante el Comité de Ética de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Álvarez hizo varias peticiones de informe escrito luego de hacerse pública la autorización de la explotación de manganeso al interior del Área Natural de Manejo Integrado San Matías.



La explotación de recursos mineros fue autorizada por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), y de desmonte por la Autoridad de Fiscalización de Bosque y Tierra (ABT).

"No pueden obstaculizar mi ejercicio como parlamentaria y una de mis competencias es la fiscalización, así que trataron de presionarme y amedrentarme con esta acción, pero no se dio curso, seguimos haciendo las investigaciones correspondientes, estoy esperando que me den fecha para la inspección, iré al lugar, y así como esta área protegida hay muchísimas en el país donde hacen explotación de minerales y nadie dice algo", denunció.

En la sesión de ayer de la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Ética dio a conocer el rechazo a la denuncia presentada por Sergio Leonardo Miranda Echalar y Carol Melissa Ayala Iporrre, en representación de Mincruz.

Los primeros pedidos de informes escritos llevaban la firma de Álvarez; sin embargo, en las últimas cartas figuran las de su bancada. "Inicié esta acción sola porque me corresponde por la circunscripción en la que fui electa, y la gente se dirigió a mí. Pero una vez recibí la denuncia, junto a la bancada de mi partido, Creemos, todos los parlamentarios estuvimos haciendo las acciones en conjunto, como las peticiones de informe", explicó.

El plan de desmonte para el proyecto Sagitario, de la empresa Mincruz, tiene una duración de seis meses, desde enero de este año, mientras que en la segunda etapa se dará la extracción de manganeso.



Ya los alcaldes de Roboré y de San Matías dijeron que antes se había rechazado el proyecto, y que desconocían sobre las autorizaciones.

Álvarez además hizo otras peticiones de informe escrito, tanto sobre el avasallamiento en la reserva forestal Bajo Paraguá, recientemente declarada área protegida municipal, y sobre las designaciones de personal en el Sernap.

Lea también Santa Cruz Moisés Salces, sobre avasallamientos en Bajo Paraguá: “Si tiene que haber enfrentamientos, así será; van a respetar nuestros bosques” El alcalde de San Ignacio de Velasco denunció que, a tres días de declarar Bajo Paraguá como Área Protegida Municipal, los “avasalladores” entraron con orugas. Responsabilizó al Gobierno nacional por apadrinarlos

​