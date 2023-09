Empresario acusado de agresión se niega a ser presentado ante los medios y el comandante de la Policía toma una decisión inusual

Según se apreció en un video, el hombre estaba sentado, tapando sus manillas con un folder , acompañado de su abogado, y con una sonrisa. En ese momento, los periodistas le realizaron algunas consultas, pero el acusado no respondió.

"Mi hijo mayor me salvó de que no me lance del balcón, luego llamamos a la Policía y lo detuvieron", contó en abril la mujer, quien aseguró que las agresiones contra ella eran de larga data.