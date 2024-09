Empresario Luis Fernando Saavedra es distinguido por el Concejo Municipal

En el marco del 214 aniversario del grito libertario de Santa Cruz, el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra otorgó la Medalla al Mérito Municipal en la categoría Servicio Ciudadano - Empresarial a Luis Fernando Saavedra Bruno, reconociendo su incansable labor en la promoción del desarrollo económico y social del departamento, así como su rol clave como defensor del modelo de crecimiento cruceño.



Figura central en el panorama empresarial de Bolivia, Saavedra Bruno ha dejado una huella profunda en el sistema financiero nacional al liderar instituciones emblemáticas como los bancos Santa Cruz y Unión. Además, su incursión en el sector inmobiliario ha permitido brindar soluciones habitacionales a miles de familias de clase media y trabajadora en Santa Cruz de la Sierra, consolidándose como un impulsor del progreso urbano en la región.



“Soy hijo de la cultura del esfuerzo. No conozco otra fórmula para convertir sueños en realidades que trabajar de sol a sol. Todo lo que he logrado es el fruto de la dedicación y la pasión”, expresó Saavedra Bruno durante su discurso de agradecimiento en el acto protocolar celebrado la noche del lunes.



A lo largo de su trayectoria, ha ocupado posiciones de liderazgo en entidades clave del sector empresarial, como la Federación Departamental de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc), la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) y la Asociación Boliviana de Criadores de Cebú (Asocebú). Su legado empresarial no solo ha impulsado el crecimiento económico del departamento, sino que también ha contribuido al desarrollo de la agroindustria y la ganadería, sectores vitales para la economía cruceña.



Además de su visión empresarial, Saavedra Bruno ha sido un firme defensor de la identidad y cultura cruceña. Recientemente, publicó su libro de memorias titulado "De la aldea a la ciudad de los anillos", donde explora las raíces históricas de Bolivia y, en particular, de Santa Cruz, reafirmando su profundo compromiso con su tierra y su gente.



Su destacada trayectoria ha sido reconocida a lo largo de los años con múltiples distinciones, entre ellas el reconocimiento como “Personalidad Meritoria del Estado Plurinacional de Bolivia” en 2010, la Medalla al Mérito Agropecuario 2019 otorgada por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), y el Cebú de Oro en 2002, entre otros galardones nacionales e internacionales. Con la condecoración recibida este lunes, Santa Cruz reafirma su reconocimiento a Saavedra Bruno como un pilar del empresariado cruceño y un incansable promotor de la riqueza y cultura de la región.



Su historia sigue siendo un ejemplo de cómo el liderazgo empresarial, el compromiso con la comunidad y la defensa de las tradiciones locales pueden confluir para impulsar el desarrollo sostenible de una región.