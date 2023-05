En 10 días logran inmunizar a 68.965 personas contra la influenza en Santa Cruz

El Servicio Departamental de Salud (Sedes), dependiente de la Gobernación de Santa Cruz, informó que en los últimos diez días los centros de salud lograron vacunar a 68.965 personas contra la influenza.



“La población ha acudido a los puntos de vacunación, incluso los fines de semana y de la misma forma las unidades educativas están abriendo las puertas para que nuestro personal de salud pueda acudir a vacunar. Estamos dando certidumbre a la población, pues con la vacuna, aunque se enferme de influenza, su salud no se va a complicar”, señaló Carlos Hurtado, gerente de Epidemiología del Sedes.



En cuanto al número de casos positivos por influeza, dijo que, a la fecha, se tiene un total de 1.437 reportados, de ellos 572 casos se encuentran activos. Asimismo, se tiene 38 pacientes internados, 12 en unidades de terapia intensiva y 5 personas han perdido la vida debido a complicaciones por la enfermedad.



“Aunque los casos de influenza aumenten día a día, la vacunación ha permitido que hoy no se tenga saturados los centros de salud de primer y de segundo nivel, aclarando que los 5 fallecidos reportados son personas que no estaban vacunadas, tenían patología de base y asistieron tarde al servicio de salud”, dijo Hurtado.