En agosto llega el Festival de Música Misional y Teatro en Chiquitos

Según los organizadores, once agrupaciones musicales se presentarán en estas localidades, con al menos 400 artistas. Se ha confirmado la presentación de la Orquesta Municipal San José Patriarca, Coro y Orquesta Misional de San Xavier, Orquesta Misional de Santa Ana de Velasco, Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil Paz y Bien, Ensamble Padre Martin Schmid, Orquesta San Carlos, Orquesta Ascensión de Guarayos, Orquesta Municipal Infanto Juvenil San Rafael Arcángel, Orquesta Virgen Milagrosa, Coro y Orquesta de Santiago de Chiquitos y Coro y Orquesta Municipal de San Ignacio de Velasco.



El padre Piotr Nawrot, director artístico del festival y miembro del directorio de APAC, indicó que una de las metas de los organizadores es que los estudiantes vayan a los pueblos chiquitanos a ver y escuchar las orquestas, y a conocer la belleza y la historia de su gente. “Me encantaría pasar tres días de cada año en Concepción para no solo mostrar concierto y teatro a la gente, sino también el archivo musical: el más singular no solo en Bolivia, sino también en toda América y uno de los más extraordinarios que hay en el mundo”, expresó el religioso polaco, experto en el tema tras haber estudiado más de 3.000 partituras que fueron compuestas en la época colonial.



Rubens Barbery Knaudt, presidente del CEPAD y Premio Nacional a la Gestión Cultural Gunnar Mendoza, considera importante la realización del festival para poner en valor una cultura que sigue viva y que aún no tiene la visibilización que debería tener como valor universal. “En su momento, la música de Chiquitos fue un lenguaje común en el encuentro de culturas distintas y con formas diferentes de ver el mundo. Hoy en día esa música tiene un rol similar”, expresó.