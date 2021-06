En Ascensión de la Frontera disparan a la casa del subalcalde y este denuncia disputas políticas

Escucha esta nota aquí

Pasadas las 22:00 de ayer domingo, una ráfaga de 12 disparos sorprendió a Milko Rocha en su casa. El subalcalde de Ascensión de la Frontera se encontraba junto a su familia cuando se produjo el ataque.



En conversación con el EL DEBER, Rocha vincula a L.R.O., como principal instigador del atentado. El subalcalde revela que varias personas le comentaron la tarde del domingo que el sindicado "había contratado un sicario brasileño para matarme". Dicha información se replicó mediante mensajes de teléfono que también recibió.

Ante la preocupación por la insistencia de los mensajes, Rocha se apersonó en el domicilio de L.R.O para confrontarlo. Tras un breve diálogo, la autoridad se retiró hacia su casa cuando la reacción del interpelado se tornó violenta. "Me dijo que me sacaría a palos porque no va a permitir que ningún 'cojudo' de afuera venga a mandar en su pueblo", relata el agredido.

Ascensión de la Frontera se encuentra a 120 Km de San Matías y cuenta con una población que supera los 5.000 habitantes. La tensión en la comunidad se ha vuelto muy tensa a raíz de estos incidentes.

Rocha considera que la reticencia en su contra parte de su negativa de aceptar los cambios y rendir cuentas por su pasada gestión. Hace referencia a problemas con "un proyecto vinculado al ganado lechero y con obras inconclusas en el pueblo".

Ante al agresión recibida, Rocha presentará la denuncia correspondiente y pide las garantías de seguridad tanto para él como para su familia.

