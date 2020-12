En carrera por el sillón municipal: Santa Cruz Para Todos va firme con la postulación de Angélica Sosa

Escucha esta nota aquí

Roberto Áñez, representante de la agrupación ciudadana Santa Cruz Para Todos, reiteró este sábado en el programa !Qué Semana! de EL DEBER Radio, que la alcaldesa interina Angélica Sosa, es la firme postulante para buscar el sillón municipal y que esa organización política no pondrá candidato a la Gobernación.

También recordó que una asamblea de su organización definió el perfil de las candidaturas y cree que Sosa tiene todas las condiciones. “Es una profesional que se ha puesto al frente en demasiadas oportunidades", resaltó y recordó que ella ha estado al frente de acciones determinantes como el traslado de los mercados y encarar la pandemia "de una forma exitosa. Estamos seguros que la arquitecta Sosa tiene todas las condiciones y todo el perfil”, indicó.

En los últimos días, la misma presidenta en ejercicio de la agrupación Santa Cruz Para Todos confirmó su precandidatura y dijo que antes del 19 de diciembre se realizarán las asambleas que correspondan. “Sé trabajar, tengo experiencia, estoy al lado del mejor alcalde de la historia de este país, tengo propuestas concretas", destacó Sosa.

Áñez indicó que la agrupación que representa está dispuesta a dialogar con otras organizaciones políticas, y que pensando en la unidad determinaron no presentar candidato a la Gobernación. “Estamos dispuestos a llegar a un consenso, no entre partidos políticos, no entre candidatos, sino en bien de la población”.

Asimismo, indicó que el interés de Santa Cruz para Todos es conquistar los municipios del área metropolitana, aunque aclaró que llegará a todos los municipios donde consigan acuerdos. Por el momento ya tienen precandidatos en Warnes, La Guardia, Porongo y El Torno, entre otros.





