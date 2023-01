En el Norte Integrado refuerzan la toma de instituciones y los bloqueos de carreteras para exigir la liberación de Camacho

Asimismo, desde ayer (miércoles 4), los productores agropecuarios realizaron una toma simbólica del retén de la carretera a Okinawa para que no se cobre el peaje. Aseguran que esto no perjudicará el tránsito en la ruta.

No obstante, el resto de los puntos no pierden fuerzas. En la carretera de Puerto Paila existen tres cortes y decenas de kilómetros de camiones varados. Algunos transportistas llevan más de cinco días sin poder pasar y piden que se les permita llegar a la ciudad y solo se impida la salida del departamento.

“Estamos desde antes de año nuevo, venimos desde la frontera con Brasil, tengo 27 toneladas de carne congelada. Se me acaba el diésel y se va a fregar todo. Ya no hay plata ni para comer. Pedimos a las autoridades que nos den cuarto intermedio, que nos dejen llegar hasta Santa Cruz y nos quedemos ahí. Estamos de acuerdo con el pedido, pero que no nos atajen en el camino”, se quejó un transportista que prefirió mantenerse en el anonimato.