En el primer año de gestión de Jhonny, el Municipio percibió Bs 2.100 millones, que destinó sobre todo a salud

El alcalde, Jhonny Fernández, dio a conocer el informe de su primer año de gestión en un acto público realizado en el parque lineal Mutualista, más conocido como Cambódromo, la noche de este viernes 29. Fernández no solo informó a qué destinó los recursos municipales, sino que también anunció algunas obras para este año, porque "ya tenemos capacidad técnica y económica para hacerlo".

El alcalde inició su reporte recordando que recibió la Alcaldía endeudada y con irregularidades. Indicó que, en este primer año de su gestión, la clave para revertir esa situación fue el ahorro interno unido al pago de deudas. Así, reportó ingresos de Bs 2.100 millones, inversión de Bs 1.600 millones y gastos de Bs 500 millones.

Hizo mención a 346 procesos judiciales y 99 procesos por corrupción iniciados por su administración.

En otros temas, se refirió a su apoyo a la realización del Censo de Población y Vivienda e indicó que fue su gestión la que presentó un proyecto de decreto supremo, en 2021 para su desarrollo. Fernández manifestó que no está de acuerdo con salir a las calles a pelear por el Censo, porque cree que no se gana nada. En cambio, afirmó que se han perdido al menos Bs 2 mil millones debido a datos no actualizados en el municipio.

También habló de la carta orgánica, y anunció que planteará la existencia de un vicealcalde, que tomará el lugar de la primera autoridad de la ciudad, en ausencia de éste, y que ya no le corresponderá a los concejales hacerse cargo.

Sobre las obras, el alcalde indicó que en su primer año de administración del Municipio se pavimentaron 150 kilómetros en siete distritos municipales, además se limpiaron 150 mil m3 de canales de drenaje.

Seguridad Ciudadana

En cuanto a las labores de la secretaría de Seguridad Ciudadana, destacó 2 mil desinfecciones y fumigaciones y la atención de 1.400 emergencias. Anunció que, a partir de septiembre, funcionará el convenio BOL110 con la Policía, en la que el Gobierno nacional pondrá Bs 80 millones y el municipal, Bs 3 millones, para facilitar las tareas que garanticen la seguridad de la ciudadanía.

Salud

Durante el primer año de esta gestión municipal se destinaron Bs 600 millones a Salud, distribuidos de la siguiente manera: Bs 468 millones al personal médico, Bs 23 millones a la compra de medicamentos, Bs 4 millones a la adquisición de insumos médicos, Bs 1 millón a la compra de reactivos, Bs 50 millones para equipamiento y Bs 56 millones para oxígeno, alimentación y limpieza. Además, el alcalde indicó que se crearon 19 nuevas terapias intermedias para los hospitales de segundo nivel y se realizaron 790 mil pruebas de antígeno (para detectar Covid-19) en 42 centros de salud, de las cuales el Municipio compró 554 mil y el resto fueron donadas.

Educación

En esta área se usaron Bs 68 millones para el bono escolar de Bs 350 para 190 mil estudiantes, mientras que, para el desayuno escolar, Bs 67 millones, que benefician a 217 mil estudiantes de 527 colegios. Sobre la conexión a internet en las unidades educativas, el alcalde señaló que ahora 922 colegios cuentan con esa conexión, lo que beneficia a 420 mil estudiantes, aunque no mencionó el monto del contrato.

También señaló que se montaron 170 centros de cómputo, cada uno con 20 computadoras, además de 900 computadoras para directores de unidades educativas, y anunció que las que prometió en su campaña se entregarán ni bien la empresa boliviana a la que las encargó, las produzca.

Dentro de la misma área de educación señaló que se invirtieron más de Bs 8 millones para la compra de 9 mil pupitres, y Bs 4 millones para la caja chica para 922 colegios.

Desarrollo humano y cultura

En cuanto a las personas con discapacidad, el Municipio destinó Bs 21 millones para el pago de un bono que mensualmente beneficia a 7 mil personas. El alcalde señaló que, por otro lado, se entregó Bs 1,5 millones a hogares de niños que son administrados por la Iglesia Católica., en tanto que en Cultura se invirtieron Bs 7 millones.

Próximas Obras

Fernández anunció la renovación de los espacios públicos en el centro de la ciudad, que incluye una modernización de la plaza 24 de Septiembre; 67 kilómetros de ciclovías, 200 Km de pavimento en distintos distritos municipales, cuyas obras empezarán a mediados de mayo, con una inversión de más de Bs 300 millones y Bs 428 millones para la construcción y mantenimiento de canales de drenaje.

Sobre los mercados, manifestó que los terrenos municipales serán entregados en usufructo o comodato a los gremiales y que ya existen proyectos de construcción para modernizar los mercados Abasto y Mutualista.