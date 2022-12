En el segundo audio difundido del 'caso QR', se alude a que el alcalde tendría conocimiento del "problemón"; el Municipio lo niega

Un nuevo audio se hizo público en el caso conocido como QR del Municipio, denunciado por el concejal Juan Carlos Medrano y sus colegas de bancada ante la Fiscalía, en el que una funcionaria advierte que recibió un salario por un mes que no trabajó, cuyo monto debía transferir -mediante un código QR- a la entonces directora del Jardín Botánico, Andrea Forfori, que este martes fue alejada del cargo.

En el audio se escucha la discusión entre ambas mujeres, una tercera y un hombre. De acuerdo con la conversación, el alcalde tendría conocimiento del “problemón”, como describe quien se supone sería Forfori.

La exdirectora del Jardín Botánico habría usado dinero cobrado por nuevos funcionarios, por meses en los que aún no empezaban labores, para pagar a otros que estaban trabajando “gratis”. También se habla de proveedores a los que no se podría pagar, aunque no se especifica qué servicios o productos se habrían adquirido de ellos.

También se la escucha exigir a la funcionaria que la cuestiona, no compartir con “los concejales” el código QR al que debería hacer la transferencia. Además menciona a otras personas, los “compañeros” de la funcionaria a quien le recrimina no haber “trabajado en equipo” como ellos, razón por la cual estaría en esa situación.

Bernardo Montenegro, vocero de la dirección de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, indicó que percibe que, en realidad es la continuación del primer audio publicado por Medrano. Lo calificó como “irrisorio”, que “no tiene sustento” y “no es creíble”.

“El alcalde, obviamente, no tiene conocimiento; menos de temas de ese estilo”, sostuvo.

Montenegro ratificó que se adherirán a la denuncia una vez que se les comunique oficialmente que fue admitida por la Fiscalía, pues hasta la tarde de este martes -señaló- no se encontraba aún en la plataforma informática. Asimismo, manifestó que en el Municipio la unidad de Transparencia derivó el caso al Sumariante y se está siguiendo un proceso interno.

A continuación, la transcripción del audio publicado por el concejal Medrano en sus redes sociales:

Funcionaria: Cuando me contrató no me dijo que se iba a hacer esta ‘matufiada’ desde septiembre.

Andrea Forfori: No es ‘matufiada’, para empezar. ¡No es matufiada!

F1. Es matufiada.

A.F. Te disculpás; no es ‘matufiada’, porque este de aquí ha trabajado tres meses gratis; este, igual; este, igual. ¿Y con qué plata creés que le pagué?, ¿Con qué plata creés que le pagué su trabajo?

A.F. No hay ninguna ‘matufiada’. Yo no soy ninguna ladrona. No lo soy.

F1. Entonces (…)

A.F: Por indiscreta

F1. (No se entiende)

A.F. Vaya donde quiera, porque ya lo hundió, ya lo hundió todo. Sáquele el celular.

F1. Yo me voy, yo…

A.F. No, es que yo no sé si me está grabando.

F. Yo me voy (…) mi abogado…

A.F. Por qué ustedes se ofenden?, y nosotros?, mire cómo nos está haciendo quedar

F1. Porque si usted me haya explicado, yo no haya entrado a trabajar. ¿Usted cree que yo quiero mancharme así?

Funcionaria 2: Y, ¿es legal lo que se hizo?

Hombre: Pero si…

F2: ¿Sí o no?, no hay medias tintas. ¿Es legal o no?

H: Mire, no es legal que este señor trabaje…

F2: No es legal.

F1: Y, ¿han visto cómo me gritó la señora?, ¿han visto cómo me gritó?

A.F.: Son cosas de la vida que tenés que ir aprendiendo. No puede ser que, por una ‘verdad’, ¡wow! ¿Qué vas a lograr con eso?, lastimar tanta gente.

El alcalde me acaba de llamar, porque esto es un problemón, no un problema, en donde estás dejando a toda esta gente, a mí… no tenés idea la cantidad de proveedores que estás dejando sin que le paguemos porque me voy, y me sacan a mí, chau todo. No puedo ni comprar mi auto porque toda la plata que era para mi auto o el inicial de mi auto la debo, o me la deben. Y con tu ‘verdad’ estás perjudicando todo eso.

Si vas a seguir apoyando a los concejales o si lo vamos a (…) yo salgo, una aclarativa, que ellos hagan sus denuncias, pero vos no le entregás nada.

F1: No, voy a seguir firme, Andrea. No. Es que no puedo, yo no me voy a sentir bien.

AF. No te estoy pidiendo que mintás. Te estamos pidiendo que no hagás, que no entregués.

F1: (…) que desde septiembre estás haciendo cosas…

A.F: Ahorita; estamos hablando ahorita.

H: Es un malentendido. Es eso.

F1: Que si es un malentendido, que llegue hasta el final.

AF: No es que… Te das cuenta… Aquí no estamos en el país de las maravillas. No estamos en el país de las maravillas. Aquí no existe la justicia. Yo no te estoy pidiendo que les digás nada. Simplemente no te les acerqués más a ellos, no les digás nada, no les respondás nada, pero por favor te pido: borrá el chat del QR.

F1: Como les digo, yo no me puedo prestar a mentir.

A.F: No puedo creer.

F1: Esa es mi decisión final.

A.F: No puedo creer.

F1: ¿Me puedo retirar?

A.F: No.

F1: ¿Por qué?

A.F: Necesito que nos apoyés como así nosotros te apoyamos.

F1: Es que no puedo Andrea, no puedo.

A.F: O sea, ¿sí les vas a entregar tu chat?, ¿sí les vas a entregar tu chat?

F1: Si me llaman…

A.F: Se los mostraste, porque ya habías metido la pata. Pero si hubieras trabajado en equipo, como hicieron tus demás compañeros, ahorita no habría ningún problema y no estuviéramos en esto. O sea, lo único que quiero es que no se haga tanta bulla.

H: No, no va a salir.

A.F: Porque ese es el problema, que comiencen a hacer… porque no es más que sea mi nombre y se hace recontra viral.

