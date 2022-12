En la calle, con puestos improvisados y en medio de escombros funciona la Feria Navideña del Mutualista

“Llegué con mi madre hace 24 años, nos trasladaron del mercado Los Pozos. Ella falleció hace 12 años y me quedé con el puesto. En esta época vendemos productos navideños. No hemos tenido la venta de otros años, pero g racias a Dios la gente sabe dónde estamos y vienen a comprarnos”, comenta Eva, que vende pesebres en forma de pequeñas casas rústicas de madera y paja, así como cunas, niñitos de yeso, ropa, reyes magos, animalitos y otros adornos para el arbolito navideño.

Sabino lamenta que este año estén trabajando en espacios reducidos de 1,50 metros. “La Alcaldía no cumplió con su palabra, no nos dejan construir, tampoco realizaron la reubicación de los puestos. Si no trabajamos, no comemos; invito a la población de Santa Cruz a que venga y compre nuestros productos”, expresó este comerciante.