En la capital cruceña se vive una jornada de Todos Santos con algunos bloqueos y poco transporte público

La ciudad amaneció con menos bloqueos que al cierre de la jornada, pero con la susceptibilidad de la gente que no sabe si horas más tarde la situación cambiará.



Debido a la festividad religiosa de Todos Santos, en esta jornada, muchas personas inician su visita a los camposantos de la ciudad y los que están saliendo de la urbe capitalina, lo hacen por la ruta al Norte y hacia Cotoca.



"La verdad es que estoy yendo ahora temprano a ver a mi hijo muerto, porque con esto de que hay bloqueos no sé si podrá ir en la tarde y mañana", contó Carmen Toledo, mientras esperaba un micro que la lleve a la zona de Los Pozos desde la Villa Primero de Mayo.



El Deber, luego de recorrer la zona del Plan Tres Mil, la Villa Primero de Mayo, la avenida Tres Pasos al Frente, el segundo anillo, un tramo de la avenida Santos Dumont y la zona de Los Pozos, pudo observar que no habían bloqueos.



Sin embargo, las vías siguen cerradas en el segundo anillo y Madre India y la avenida Santos Dumont, así como en el tercer, cuarto y quinto anillo de la avenida Virgen de Cotoca, tal como afirmó Marcelo, un chofer que viaja entre Puerto Pailas y la ciudad.

"Estamos haciéndole lance a esos bloqueos buscando pasos fuera de la carretera. No la entiendo a esta gente, esto debimos haberlo hecho antes y no ahora que solo nos perjudicamos nosotros que trabajamos para el día", afirmó Marcelo que cree que al final de esta jornada, como pasó el sábado, la ciudad volverá a tener muchos bloqueos y el caos será una constante en varias zonas de la ciudad.