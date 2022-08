En la primera cumbre contra la violencia buscan definir una ruta preventiva para frenar agresiones

Por su parte, el secretario de Salud y Desarrollo Humano, Fernando Pacheco, r esaltó el trabajo que viene realizando la Gobernación no solo en la prevención, atención y protección hacia las personas que sufren de violencia, sino también en incentivar a que las víctimas denuncien los hechos ante las autoridades pertinentes.

"Debemos trabajar en la mente de nuestros niños y que se vea la forma de incluir en el currículo escolar la enseñanza de que no es normal que en una familia exista violencia. Un niño no debe escuchar que su padre trate mal a su madre, que no se normalice más esto, queremos cambiar ese chip", manifestó Pacheco.