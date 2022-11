En la Tres Pasos al Frente un policía que se abrió paso a punta de gases fue herido en la oreja; en el Plan, otro sufrió una laceración en el brazo

Una vecina señaló que alertaron a los uniformados para que abandonen la comisaría . Es así que al no encontrar resistencia en la unidad lanzaron piedras y palos, quebraron las ventanas y provocaron otros destrozos.

"Me enteré que hubo enfrentamientos con la Policía, lanzaron gases y los vecinos dijeron que lastimaron hasta a los niños, por eso la turba venía gritando enardecida. Yo les pedía que no hagan nada de lo que se pueden arrepentir, pero estaban enardecidos. Los policías ya no estaban porque les dijimos que venía la gente y ellos se fueron", explicó una vecina.