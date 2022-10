En las provincias hay 58 puntos de bloqueo y hacen sentir el paro indefinido cerrando carreteras

El presidente de los Comités Cívicos Provinciales, José Ernesto Serrate, indicó que hay 58 puntos de bloqueos instalados en el departamento cruceño en cumplimiento al segundo día del paro indefinido. “No levantaremos el bloqueo mientras no se firme el decreto de que el censo nacional se hará el 2023”, dijo.



Además, responsabilizó al alcalde de Puerto Quijarro por instigar a la gente para que ataquen a los cívicos y al pueblo que se aprestaba a iniciar el paro indefinido con bloqueos en la región fronteriza con Brasil el primer día.



“Desde nuestro Comité lamentamos la muerte que hemos tenido en la provincia Germán Busch, y desde acá lo culpamos al alcalde Luis Chambi, porque es el directo responsable de estar instigando a la gente”, manifestó.



Por su parte, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, indicó que esta jornada, en el municipio de Camiri, un "grupo de choque a fin al MAS intentó desbloquear" el piquete instalado en la región, pero la resistencia de los jóvenes camireños logró impedirlo.



“Hoy día los masistas quisieron romper el bloqueo en Camiri, quiero que demos un aplauso a la juventud camireña que se levantó. Y quiero agradecer a los cívicos de provincias por el trabajo incansable, gente que trabaja por amor a su pueblo”, declaró Camacho.



Destacó que el pueblo cruceño aún permanece en las calles, realizando bloqueos de forma pacífica, pero que resistirá ante los ataques. “Una vez más este hermoso pueblo en las calles consigue lo que en La Paz no les da la gana de darnos, este pueblo es pacífico, este pueblo es trabajador, pero este pueblo es rebelde y valiente, y no se va a su casa si no tenemos un censo en 2023”, sostuvo.