En las provincias hay bloqueo de carreteras

En el primer día de paro departamental, en algunos municipios no se acata el paro de 48 horas, pero los vecinos han optado por bloquear calles y las carreteras. A pesar de las precipitaciones que caen en la región, la gente se apostó desde muy tempranas horas en las rutas para bloquear con banderas, piedras y palos.

En su mayoría, municipios de la zona de los valles cruceños no se plegaron al paro de 48 horas, tampoco lo han hecho San Julián, Cuatro Cañadas, Yapacaní, San Pedro , y otros, donde hay fuerte presencia del masismo.

Daniel Velásquez, subgobernador de la provincia Ñuflo de Chávez, dijo que, por el punto de bloqueo, no se dejará pasar ningún camión con productos, excepto las ambulancias. Dentro de la población la actividad es parcial y no se obliga a acatar la medida. “Aquí se demuestra quién quiere a Santa Cruz y quién no”, afirmó la autoridad provincial. Por su parte, el presidente del Comité Cívico, David Moreno, dijo que el bloqueo es contundente y anticipa el éxito de la medida.