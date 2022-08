En las redes sociales: policía denuncia a su colega por corrupción y destituyen al jefe de antecedentes policiales

“Auxilio, auxilio por favor ayúdenme, me tienen secuestrado y me están golpeando. Por favor filmen; el coronel Ortuño me quitó mi celular por filmarlo cobrando dinero a la gente. Él está acostumbrado a hacer esto”, gritaba el capitán Edman Lara con la mitad de su cuerpo fuera de la puerta trasera de la unidad de Antecedentes Policiales, ubicada en dependencias de Tránsito central.