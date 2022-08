En medio de incidentes y protestas se realiza la audiencia de los cuatro aprehendidos en el Plan 3.000 durante el paro

Mientras se desarrolla la audiencia de las cuatro personas que fueron aprehendidas durante el paro en defensa por el Censo, en el Plan 3.000, diputados y senadores tuvieron incidentes con policías que custodiaban la Casa Judicial, porque se les negaba su ingreso a la sala de audiencia. Tras reclamar, se les permitió ingresar. Mientras tanto, fuera del edificio, un grupo de vecinos y familiares mantienen una vigilia, exigiendo la libertad de los imputados alegando que estos fueron aprehendidos de forma abusiva y se les busca inculpar por actos que no cometieron.

Los detenidos llevan más de 40 horas privados de su libertad, desde que fueron capturados por los efectivos de la Policía. "No son delincuentes, no son narcotraficantes, no son maleantes, los han sacado de la casa sin tener orden de allanamiento, es un atropello lo que han hecho", manifestó una mujer.