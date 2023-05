En Pailón entierran al hombre que atacó y dio muerte con un hacha a su esposa

El pasado 23 de mayo, movido por los celos, Herrera atacó con un hacha a su esposa, Arminda . Algunos vecinos que acompañaron el entierro todavía no logran entender los violentos actos del hombre, al que describieron como trabajador.

En el último adiós, los tres hijos mayores abrazaron el ataúd de Herrera, quien durante tres días estuvo desaparecido. Pese a los esfuerzos policiales, no se consiguió hallarlo con vida. Desde la clandestinidad, el hombre llamó a uno de sus hijos, en el que explicaba su supuesto arrebato.

"Hijo, parece que me volví loco; te cuento que golpeé a tu mamá en la tardecita, cuando fui a Pailón. La vi sentada con 'Negro' en la tienda y, por esa razón, la rabia no me pasaba y fui a golpearla", relató el hombre en la llamada que fue grabada por su hijo.