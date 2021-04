En San Ignacio de Velasco exigen carné de identidad y certificado de sufragio para acceder a la vacuna anticovid

Escucha esta nota aquí











Por Carlos Quinquiví, corresponsal



Las autoridades que integran el Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) de San Ignacio de Velasco, determinaron exigir la presentación de fotocopias del carnet de identidad y certificado de sufragio de las últimas elecciones subnacionales del pasado 7 de marzo, para recibir la vacuna contra el coronavirus.





La medida se aplica desde este lunes y ha frenado la presencia de personas de otros municipios, incluyendo de la ciudad de Santa Cruz.

En las dos primeras semanas cientos de personas llegaron a San Ignacio, hasta en avionetas, para vacunarse.



En este primer día de la semana se notó poca afluencia de personas en los diferentes puestos de vacunación, donde el control es estricto. “Veo que no ha venido gente de otros lados y veo también que la población ignaciana no está con deseos de vacunarse, no sabemos las razones, hay poco interés de las personas por vacunarse”, dijo la responsable de la Red de Salud Velasco, Angélica Pesoa.

El Sedes envió a San Ignacio 30.000 vacunas AstraZeneca y hasta el pasado fin de semana, 9.457 personas del área urbana recibieron la primera dosis, lo que significa un 29% de inmunizados. Se espera datos de la inmunización en el área rural, donde los equipos móviles y 19 centros de salud están vacunando.



La autoridad sanitaria también pide a Migración, al Ejército y a la Policía Boliviana que, al abrirse la frontera con Brasil, se exija a los extranjeros que quieran ingresar a San Ignacio, la prueba PCR negativo de Covid – 19. El test debe haberse hecho con tres días de anticipación.

Según el reporte de la Red de Salud, actualmente 5 pacientes están internados en la sala covid- 19 del hospital municipal de San Ignacio, pero evolucionan favorablemente.



Desde principios de año se tienen 267 casos positivos, 63 recuperados, 10 fallecidos. Tuvieron que pasar 23 días para que la semana pasada se registre un deceso de una persona de la tercera edad.



A nivel de provincia Velasco se registran 14 personas fallecidas por coronavirus este año.



