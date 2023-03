En San Pedro agreden y roban a periodista de la Red Uno

Uno de los equipos de prensa que se trasladó hasta el municipio de San Pedro para entrevistar a familiares de fallecidos y heridos, durante el enfrentamiento del miércoles en Santagro, fue victima de agresiones y robo por parte de comunarios y presuntos avasalladores que tomaron parte de los predios de Santagro.

Joaquín Matías, periodista de la Red Uno, se encontraba la mañana de este jueves en el hospital de San Pedro registrando con su celular algunas imágenes. De pronto, el padre de uno de los fallecidos se le acercó y lo increpó, haciendo que otro lo golpeen y que el resto le exijan que se retire del lugar. Pero eso no fue todo, pues en la salida del pueblo, el equipo de prensa fue nuevamente interceptado por encapuchados que les pusieron un cuchillo en el cuello, le obligaron a borrar las imágenes de su teléfono móvil.







Matías relata la violencia con la que fue atacado su equipo de prensa/Foto: Rodrigo Salvatierra.

"Estábamos haciendo la cobertura en San Pedro, cuando llega el padre de uno de los fallecidos en los enfrentamiento en Santagro, me acogota, me agarra de la camisa, me pregunta qué hacia ahí y por qué grababa. Otra persona vino y me golpeó, la gente empezó a insultarme, me dijeron que me retire, por lo que tuve que salir corriendo porque la gente estaba violenta", relató el periodista.

Tres cuadras fueron las que corrió el periodista con el fin de evitar ser nuevamente agredido, pero lo alcanzaron en motocicletas y lo interceptaron.

"Me bloquearon el paso y me pidieron que les dé el celular, no le quise entregar mi teléfono, me hicieron que borre todas las imágenes del hospital, después nos dejaron", recuerda.

Ya a bordo de su vehículo, el periodista, junto al camarógrafo y el chofer fueron nuevamente interceptados. Esta vez por personas encapuchadas que estaban en motocicletas y camionetas, quienes le cortaron el paso y los obligaron a frenar.

Los periodistas tuvieron que salir de San Pedro para evitar mayores agresiones/Foto: Rodrigo Salvatierra.

"En la carretera nos interceptaron, nos pidieron que nos bajemos del auto, al conductor le pusieron un cuchillo en el cuello y lo obligaron a que entregue su celular, lo mismo a mi camarógrafo, le quitaron la cámara. Fueron momentos muy difíciles por la agresión y el nivel de violencia", añade.

El periodista agredido remarca que sólo estaban haciendo su trabajo y buscaban información, tener los datos oficiales y constatar sobre las personas heridas y fallecidas que dejó la disputa por las tierras en la propiedad Santagro.

Señala que fueron entre 22 y 25 las personas que los interceptaron, además que después de robarles e intimidarlos con cuchillo, pincharon la llanta del vehículo.

"Nosotros ya estábamos saliendo del pueblo, se nos cruzaron y frenamos de golpe, se bajaron de las motos y camionetas, lo que querían era el celular, pero se llevaron más que eso, también nos dejaron sin la cámara y el celular del conductor", dijo.

Denuncia que el actuar de los comunarios y presuntos avasalladores hace denotar que la zona se ha convertido en tierra de nadie, ya que el conflicto viene ocurriendo desde hace meses y son recurrentes los enfrentamientos, heridos de bala y ataques.

Los encapuchados pincharon la llanta del vehículo/Foto: Rodrigo Salvatierra.

"En el momento que corría se me cruzaron muchas cosas en la cabeza, pensé en mi familia y en mis hijos, obviamente, no es una cosa agradable porque no sabes qué es lo que va suceder cuando estás corriendo por tu vida", dijo el periodista.

Luego de quedar varados en plena carretera, a las 9:20 de la mañana, una patrulla policial pasó por la zona, les hablaron y sentaron una denuncia verbal, los oficiales se comprometieron en regresar, pero no retornaron.

"Les avisamos que nos habían quitado la cámara y los celulares, pero dijeron que iban a volver, ya pasó más de una hora y seguimos con el vehículo pinchado, no nos toman la denuncia. A quién vamos a denunciar cuando pasan estos hechos de manera violenta", reclamó.



Pero éste no fue el único equipo de prensa que se vio obligado a abandonar San Pedro, al menos tres medios de prensa que estaban cubriendo el hecho desde la noche del miércoles fueron atacados por los avasalladores.

Lea también Santa Cruz Confirman un segundo fallecido por enfrentamientos en Santagro También se sabe que hay heridos por arma de fuego