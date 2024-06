En San Pedro de Capacho la sequía golpea a 63 familias, cada una vive con 80 litros de agua por semana

“Cuatro meses que andamos sufriendo y recién se movilizan ahora que hicimos visible con videos lo que estamos viviendo . Los animales se nos están muriendo, los atajados que no se secaban están sin agua. Mi padre tiene 53 años y tenía un pozo que nunca se secaba, ahora no tiene nada. El atajado que cavaron está con barro y nos preocupan los animales”, manifestó.

Los comunarios señalan que hace más de cuatro meses que no llueve en esta comunidad y los niños han enfermado de diarrea. Lamentan que el conflicto político no permitió que se quede una cisterna que en un momento le abasteció de agua durante siete días.

Afecta a la Chiquitania, al Chaco y los Valles

"No tienen agua para consumo humano y lo poco que tienen es agua turbia. Pero, evidentemente, esta agua no es apta para el consumo humano, no pueden utilizarla para beber, no pueden utilizarla para lavar sus cosas, ni siquiera para lavar la ropa porque además que es poca", señaló Álvarez.