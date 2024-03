En Santa Cruz 1 de cada 2 niños no tiene la vacuna contra el sarampión

Existe preocupación en el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz debido a que en el departamento uno de cada dos niños , menores de cinco años, no está vacunado contra el sarampión . El último informe del Ministerio de Salud indicó que en Bolivia se mantiene un solo caso positivo de esta enfermedad que fue registrado hace unos días en la localidad de Bermejo, Tarija.

“Me preocupa el sarampión porque los niños menores de cinco años no han sido llevados por sus padres a vacunarse. En Santa Cruz, uno de cada dos niños no está vacunado contra el sarampión porque los papás no han actuado con responsabilidad”, informó Hurtado en una entrevista que brindó a EL DEBER Radio.