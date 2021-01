En Santa Cruz declaran profundizar coordinación por emergencia sanitaria y se descarta cuarentena rígida

Escucha esta nota aquí

Las autoridades de los tres niveles del Estado reunidas la tarde de este lunes en una sesión cumplida en la Brigada Parlamentaria Cruceña, determinaron profundizar la coordinación de los tres niveles, ante el acelerado avance de contagios del Covid-19 en el departamento.

De acuerdo a una declaración pública, las autoridades se comprometen a sostener reuniones permanentes de evaluación y coordinación efectiva en Santa Cruz, con representación ejecutiva y de la Brigada Parlamentaria Cruceña. El objetivo es monitorear y realizar acciones para evitar que la segunda ola de la pandemia continúe creciendo en este departamento.

“Lo que ha sucedido hoy es una muestra muy clara de que cuando nos sacamos los colores políticos e ideologías cerramos filas por nuestra población”, afirmó José Carlos Gutiérrez, presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña.

Por su parte, Rolando Cuállar, vicepresidente de la Brigada, también destacó la reunión con las autoridades y afirmó que Santa Cruz no está para activar una cuarentena rígida. “Yo creo que no vamos a llegar a ninguna restricción. En esta crisis económica, el país y Santa Cruz no puede parar, más bien se tiene que reactivar la economía, porque la clase media obrera trabajadora es la que más sufre. Si no trabajan no llevan el pan de cada día a sus familias”, señaló.

En la sesión estuvieron el ministro de Salud, Yeyson Marcos Auza, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, mientras que como representantes de la Gobernación estuvo el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Marcelo Ríos y por el municipio participó la alcaldesa interina Angélica Sosa.

