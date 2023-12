En Santa Cruz hay 70 denuncias por impago del aguinaldo

El plazo fatal para el pago del aguinaldo era hasta el 20 de diciembre. Superada esa fecha, el trabajador que no cobró ese beneficio desde ayer tiene el derecho de hacer su denuncia en la diferentes direcciones departamentales del país dependientes del Ministerio de Trabajo.



En Santa Cruz, Alejandro Mojica, inspector de la Dirección Departamental de Trabajo, explicó que en primera instancia el trabajador que estuvo contratado de forma contínua por tres meses tienen el derecho de hacer la denuncia y reclamar un pago extra de un 100% , un valor similar a un segundo salario que percibe.



“Hasta la tarde de hoy (ayer) se recibieron más de 70 denuncias en las que se indican no haber recibido su respectivo aguinaldo. Invitamos a las personas que no percibieron este derecho a realizar la respectiva denuncia ante esta dependencia”, sostuvo Mojica.



Además de las sanción económica, el inspector de trabajo señaló que las empresas recibirán una amonestación administrativa y es posible verse afectada por una acción legal (juicio) si así lo amerita o determina la autoridad competente.



Se debe precisar que el pago del aguinaldo debe ser completo, no en cuotas y menos en productos o servicios. De darse esa situación también se la debe denunciar.