En Santa Cruz se registró un promedio de 21 accidentes por día durante el fin de semana

La falta de responsabilidad al volante continúa ocasionando desgracias en el departamento de Santa Cruz. Durante los últimos tres días se registró un promedio de 21 accidentes a diario, dejando a 39 personas con heridas.

Afortunadamente, los accidentes no provocaron la muerte de ningún chofer o pasajero, pero las autoridades advierten que los conductores cometen infracciones que ponen en riesgo la vida de ellos y de otras familias.

El director del Organismo Operativo de Tránsito, coronel Roberto Porcel, indicó que entre el viernes 13 de mayo y el domingo 15 de mayo se reportaron 64 accidentes en el departamento cruceño.

"Como resultado de los accidentes, 39 personas resultaron lesionadas, pero lamentablemente también otros 16 conductores fueron retirados de circulación por estar conduciendo en estado de ebriedad", precisó.

Recomendó a los ciudadanos que eviten conducir bajo los efectos del alcohol porque pueden causar tragedias, además, hizo recuerdo que toda persona al volante debe hacer uso del cinturón de seguridad y evitar las medidas que distraigan al conductor, como el uso del celular.

Porcel señaló que en los últimos días se observó que el incremento de los accidentes no solo se debe a hechos protagonizados por motociclistas, sino también por choferes de servicio particular que conducen a grandes velocidades. "Hay choferes que obvian la responsabilidad, aceleran y provocan los accidentes. Este fin de semana no tuvimos fatalidades, pero es tiempo de advertir que se deben cumplir con las normas", acotó.

Agregó que los conductores que fueron encontrados alcoholizados pasaron al Ministerio Público; se les sigue un proceso por conducción peligrosa.