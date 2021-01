En SPT critican posición de UCS de rechazar la vacuna contra el Covid-19

Escucha esta nota aquí

La campaña política no para, la 'guerra' tampoco. Y en Santa Cruz Para Todos (SPT) se arriman a la declaración de un candidato a concejal para censurar a Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y a su líder, Jhonny Fernández, quien también se ha sumado a un vaivén de acusaciones en los últimos días contra la agrupación que administra la comuna cruceña y que lidera Angélica Sosa.

¿Qué dijo el candidato de UCS? En una entrevista con un programa televisivo, Maikel Negrete (UCS) declaró que no estaba a favor de la vacuna contra el Covid-19 y afirmó que esta no solo era su posición, sino también la de UCS. Argumentó que no había ni condiciones ni garantías para la vacuna.

Esto encendió las alarmas de SPT. El vocero Roberto Áñez dijo que se manifiesta abiertamente que UCS está en contra de la vacuna. "¡Por Dios! ¡Qué irresponsabilidad más grande!", expresó, a tiempo de indicar que el plan de gobierno de UCS no refiere detalladamente su propuesta en el tema sanitario.

Áñez aprovechó la oportunidad para referir que la prioridad de SPT es la salud y que ellos sí lo hacen con puntos fijos de atención médica, con brigadas en los barrios y desinfectando y fumigando (así se observa la actividad que realizan desde la Alcaldía).

Pero las acciones expuestas por Áñez también son parte de la campaña de UCS, puesto que tienen sus brigadas médicas y salen a los barrios. Además, reparten ivermectina y barbijos (esto último también lo hace Angélica Sosa).

Aunque no es parte ni de la campaña y tampoco una gestión de SPT, el vocero de esta agrupación informó que Sosa tiene comprometidos 1,2 millones de vacunas, las cuales serán otorgadas por el Gobierno central como parte del plan de lucha contra el Covid-19, y que se contratarán 400 personas para reforzar al sistemas sanitario.

"Lo primero es la vacunación y no puede ser que nos encontremos con este tipo de propuestas. No puede ser que el candidato Jhonny Fernández no esté de acuerdo con la vacunación", expresó Áñez.



Sosa también entra en el vaivén de acusaciones que hay entre UCS y SPT. En días pasados refirió que de 2005 a 2008 no había un peso en la Alcaldía y los hermanos Fernández (Jhonny y Roberto) dejaron en toco (quebrada, sin recursos y con deudas) a la municipalidad. "No deben volver personas que ofrecen cosas imposibles", remarcó.