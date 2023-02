En su 19.° aniversario, la fundación Jessika Borda lanza proyecto de prevención de la delincuencia en los colegios

“Es importante trabajar con este sector porque se les puede enseñar a distinguir situaciones que no deben verlas con normalidad, sea en el colegio o en su casa, y mostrarles que pueden hablar con sus profesores o familiares”, explicó Borda, que se muestra optimista con la iniciativa, que espera se pueda replicar en todos los colegios.

Sobre los altos índices de delincuencia y violencia, no solo en el departamento de Santa Cruz sino también a nivel nacional, Borda dijo que la ciudadanía se encuentra indefensa “porque para los delincuentes la vida ya no vale nada” y los procesos penales son largos y no todos llegan a una sentencia.