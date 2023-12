En su tercer día de huelga de hambre, Sosa envía carta a Lima y clama por su intervención

“Señor ministro de Justicia Iván Lima, pido la intervención de su autoridad para que se me haga justicia . Estoy siendo sometida a la mayor tortura psicológica y atropello judicial que a una mujer viuda, enferma y con un hijo menor de 10 años puede soportar ”, expresa las primeras líneas de la misiva enviada.

Recordó que el 30 de noviembre de 2023 le fue restituida su libertad después de 23 meses y 10 días de detención preventiva, y que después de seis días no se materializó una sentencia constitucional que ordene su inmediata libertad.



Sosa indica a Lima que su vida corre peligro, que se encuentra grave de salud y que necesita operarse para salvar su vida. Por ello, le imploró que no la deje “morir en Palmasola, ayúdeme”, reitera.



“Pida informes a los tribunales y jueces y verifique que tengo una orden de libertad que no quieren firmarla por temor. Verifique que estoy enferma y se ha violado todos mis derechos”, finaliza.



La carta fue entregada en oficinas del Ministerio de Justicia en Santa Cruz, según comentó el abogado Arturo Heredia a EL DEBER.



Desde la Alcaldía cruceña, a través de Bernardo Montenegro, vocero de la Dirección Jurídica, Angélica Sosa está siguiendo una “estrategia de victimización”.



“Debe saber ella que es, hoy por hoy, una ciudadana común, que debe responder a la Justicia, en vez de andar en todos estos correteos; lo más práctico sería que, de una vez, piense en la gran cantidad de bienes que ya le tenemos incautados y con anotación preventiva; en devolver los recursos robados y dejar de gastar tantos recursos en abogados, en todos estos procesos”, expresó Montenegro en conferencia de prensa.