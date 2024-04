En un camión abandonado hallan una carga de fideo impregnada de cocaína

La volqueta, una Nissan Diésel verde, fue abandonada a la vera de la carretera. Tenía el motor encendido y una de sus llantas estaba pinchada. Al menos, esa fue la primera percepción de los agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) cuando hallaron el motorizado, luego de ser alertados de un vehículo “sospechoso” por habitantes del lugar.



Tras una breve inspección, los uniformados encontraron cajas con fideos impregnados de cocaína, una técnica aparentemente nueva que están aplicando los narcos en el trasiego de droga. El alijo estaba en la tolva del automotor y el operativo se cumplió cerca del poblado Pozo del Tigre, a 133 kilómetros al noroeste de Santa Cruz de la Sierra, sobre la carretera Bioceánica que conecta la región con la frontera brasileña.



Los policías estaban en un puesto de control de la ABC cuando les hicieron conocer sobre la existencia de un vehículo sospechoso “que estaba mal parqueado” a unos cinco kilómetros del lugar.



En las primeras verificaciones, observaron que el motor de la volqueta (2551-CNK) estaba encendido, pero sin ninguna persona cerca. Realizaron varios rastrillajes, pero no alcanzaron a encontrar a nadie, según el reporte.



El motorizado fue trasladado a dependencias de la Felcn y tras una requisa, ya en conocimiento de la Fiscalía a cargo del fiscal Julio César Porras, se detectó en la parte de la estructura de la tolva anomalías. Tenía pintura fresca, masilla, además de grasa en los alrededores para neutralizar cualquier olor.



Bajo la tolva hallaron un depósito conocido como macaco. Una vez abierto se encontraron 62 cajas de cartón forradas con cintas de embalajes. Se descubrió en las cajas sustancia granulada, fideos impregnados con cocaína que dio un peso de casi 100 kilos.



Las investigaciones se desarrollan en procura de identificar a los dueños del vehículo y encontrar al conductor y otras personas que están por detrás de la carga.



De acuerdo con informes de la Felcn, la cocaína estaba siendo trasladada a la fronteriza con Brasil para ser entregada a traficantes.



La Fiscalía antinarcóticos, a través de su coordinador Julio César Porras, está emitiendo requerimientos a entidades con el fin de obtener información a que personas estaba registrada la placa de la volqueta. Además, se está apelando a la verificación de imágenes de cámaras de seguridad de los puestos de control de la ABC por donde pudo pasar.



Los servicios de inteligencia de la Felcn han detectado que los traficantes estaban seguros de la fiabilidad del motorizado, hasta que una de las llantas se pinchó. No arriesgaron tratar de cambiar esa llanta para evitar ser detectados y así optaron por escapar dejando el vehículo encendido.