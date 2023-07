En Urubichá, un hombre quedó herido de gravedad después de ser atacado por un jaguar

Como de costumbre, al salir el sol, Andrés Checuri, de 54 años, salió de su casa rumbo a su chaco, a 3 kilómetros de Salvatierra, perteneciente al municipio de Urubichá, provincia Guarayos.



"Estaba solo y en plena faena, (carpiendo), cuando de pronto fui atacado, de atrás, por un feroz y hambriento tigre (jaguar)", contó el herido.



"Por instinto de sobrevivencia, atiné a defenderme con lo que pude, puesto que no tuve tiempo de tomar mi arma", continuó su relato.



"El animal me acabó de manotear en la cara, la cabeza, la espalda. Mientras me defendía, gritaba y gritaba, pidiendo auxilio por si alguien me escuchaba", señaló el hombre.



"No tan lejos, por casualidad y suerte, escucharon otros agricultores, quienes alarmados por los gritos, acudieron al lugar", contó el agricultor.



Los hombres al ver la pelea entre hombre y fiera, no tuvieron más alternativa que matar al animal.



Checuri, con el cuerpo totalmente ensangrentado, primero fue trasladado al centro asistencial de Urubichá y luego al Hospital Guarayos, en Ascensión; pero, por la gravedad del caso, fue transferido a Santa Cruz.