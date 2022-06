Encontraron a ‘Ruffo’, la mascota que fue raptada por un supuesto “ladrón de perros” fuera de su casa

Escucha esta nota aquí

‘Ruffo’ ya está a salvo. El gran danés de un año que fue captado en video mientras un supuesto “ladrón de perros” lo obligó a subirse a un vehículo el pasado lunes, 20 de junio, fue encontrado la madrugada de este miércoles en un domicilio por la zona del Plan 3.000.

La dueña del peludo, María Ely Arispe, contó a EL DEBER que pudo localizar a su perro gracias a que la cámara de seguridad de su casa grabó la placa del vehículo en donde se llevaron a su fiel compañero. Colgó el video en sus redes sociales y pudo dar con el dueño del motorizado.





“Esa persona no era propietario del auto ni dueño de la casa donde encontré a mi perro, son propiedades de un catedrático de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), del cual el ladrón es su chofer, entonces el señor apenado me dice que él no sabía que su chofer se dedicaba a robar perros y me dio los datos para encontrarlo”, relató.

Cerca de la una de la madrugada de este miércoles, la mujer se trasladó hasta la dirección que le dio el catedrático. Comenta que en la casa no había ninguna persona y solo se escuchaban ladridos desesperados de varios perros.

“A través de un hueco en el portón de madera me acerqué y empecé a gritar ‘Ruffo estoy aquí”, entonces él ladró y se acercó al portón. En ese momento se me volvió el alma al cuerpo porque no tenía muchas esperanzas de recuperarlo”, contó.





Además, mencionó que en la casa había otros cinco perros, entre ellos una pitbull pequeña que fue robada dentro de un domicilio hace dos meses. La perrita estaba embarazada, por lo que presume que el hombre identificado como Mario Arancibia, de 30 años de edad, se dedica a robar perros de raza para reproducirlos y venderlos.

Información a la que accedió EL DEBER muestra que Arancibia ya tenía antecedentes penales por robo, estafa y lesiones graves. La Policía cruceña ya lo está buscando, a pesar de que Arispe contó que en primera instancia rechazaron su denuncia.

“Lo primero que hice cuando me robaron a Ruffo fue ir a la policía con el video, pero no me quisieron ayudar porque dijeron que no lo robaron dentro de una casa, pese a que en el video se ve claramente que el perro estaba en la vereda de mi casa y el hombre tuvo que forcejear para meterlo al auto y llevárselo”, señaló Arispe y destacó que gracias al poder de las redes sociales encontró a su fiel compañero ‘Ruffo’.