Endurecen el bloqueo en Guarayos y anuncian cabildo para la tarde de este domingo

Los pobladores anuncian la realización de un cabildo, que se llevará a cabo este domingo, a partir de las 17:00, en la plaza José Gregorio Salvatierra.



"El Gobierno central no nos deja otra alternativa que continuar en esta lucha y será hasta lograr nuestro objetivo, que es el objetivo del pueblo", dijo Salvador Vaca Áñez, presidente del Comité Cívico de Guarayos.



El dirigente invitó a algunos sectores a sumarse a la medida, entre ellos, al magisterio, transporte, comercio, y, en particular, al alcalde Pablo Eddy Guaristy.



"Señor alcalde, a usted no lo eligió el MAS, a usted lo eligió el pueblo. ¿Por qué le da la espalda ahora, cuando un día prometió luchar por él?", cuestionó Vaca.