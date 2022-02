Enero cierra con más de 84 mil casos de coronavirus y con un promedio de 17 fallecidos por día

Escucha esta nota aquí

Este lunes se reportaron 922 casos de Covid-19 en el departamento, de los cuales 764 son de la capital cruceña. Carlos Hurtado, gerente de Epidemiología del Sedes, quien dio el informe, señaló que enero cierra con 84.430 casos de coronavirus, con un promedio de 2.723 casos por día. Enero ha sido el mes con más incidencia en toda la pandemia, informó Hurtado quien fue claro al decir que la cuarta ola no ha terminado y no existe control de la enfermedad.

En diciembre pasado, el promedio de casos diarios era 500; es decir que en enero se ha cuadriplicado; los fallecidos en diciembre de 2021, en promedio, eran 10. En enero fueron 17.

Según el reporte diario del Sedes, el índice de positividad del último día de enero es del 14%. Sin embargo, todavía existe riesgo. Se registró un fallecido a causa del Covid-19, mayor de 60 años.

Los pacientes que se encuentran en terapia intensiva suman 149, y los que están conectados a un respirador,138. En tanto que, los pacientes recuperados son 1.659.

En cuanto a la vacunación, se reportaron 15.312 dosis aplicadas, de las cuales el 61% corresponde a niños y adolescentes entre 5 y 17 años. En la ciudad fueron vacunadas 8.082 personas, y 7.230, en las provincias. El acumulado de inmunizados en el departamento es de 3.415.453 personas.

Sobre las nuevas medidas adoptadas en el municipio cruceño, Hurtado señaló que se debe priorizar la salud e indicó que los informes epidemiológicos se analizarán este martes en el COED y serán las autoridades las que determinen las medidas adecuadas para el departamento.