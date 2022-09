Enfrentamientos entre vecinos frena el reinicio de retiro de losetas en la calle Bolívar

La ex concejala Rosario Schamisseddine estuvo en el lugar para sumarse al grupo de vecinos que rechaza el proyecto de la Alcaldía; sin embargo, un grupo de mujeres afines a UCS no la dejó avanzar. La insultaron, la empujaron y le impidieron avanzar. Guardias municipales y funcionarios de la comuna a gritos de "No peleen" salieron en defensa de la ex autoridad municipal para frenar la agresión.