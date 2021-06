Engañan a maestra jubilada y le roban más de Bs 4 mil de su renta

Escucha esta nota aquí

Por: Jessica Vega M.









Dos mujeres convencieron a una maestra jubilada de comprar sus medicinas en una farmacia distinta a la que pretendía ingresar convenciéndola de que conseguiría su receta a menor precio, sin embargo, terminaron robándole sus Bs 4.730 de su renta que recién había cobrado.

Paulina Martínez (68) cobró este miércoles por la mañana su renta de jubilación en el Banco Unión en la zona del mercado del kilómetro 6 de la doble vía a la Guardia, momento en el que una de las dos mujeres le busca charla. “Me habló la mujer y me dice que me vio salir del banco donde también estaba supuestamente su abuelita. Me dijo que si iba a comprar mis remedios que vaya a otra donde era más barato”, cuenta la profesora jubilada.

El recorrido de la profesora y las dos delincuentes fue captado por las imágenes de seguridad del mercado, donde se logra ver que una de las dos sindicadas la agarra del brazo.

“Cobré mi bono porque tenía que pagar la luz, el agua y el teléfono. Ahora me quedé hasta sin víveres para todo el mes. Soy viuda y no tengo quién me de dinero”, manifestó la afectada.

Una de las ladronas que logró hacerle ‘cuento del tío’, era alta y estaba con el pelo agarrado, la otra de contextura rellena y ambas cargaban carteras. Ellas, luego de perpetrar el robo, se dieron a la fuga en un vehículo plomo tipo taxi en donde las esperaba su cómplice, un hombre.

La Policía tomó conocimiento del hecho y recibió la denuncia de la profesora jubilada, además colectaron las imágenes de las cámaras para identificar a los delincuentes y dar con su paradero.

Los comerciantes de la zona, al conocer la queja de la abuelita, alertaron a la Policía que estas tres personas vienen cometiendo hace semanas una serie de robos de la misma forma, incluso ingresan a las tiendas donde una de las mujeres distrae a las vendedoras y se roban dinero y celulares.

“Me robaron Bs 800 y un celular último modelo, son ellos mismos los que entran y se roban las cosas. Pedimos que la Policía los atrape porque da rabia que estén robando lo que a uno le cuesta tener”, dijo otra de las comerciantes y detalló que otro modo de operar de estos antisociales es pagar con monedas y mientras cuentan el dinero, ellos aprovechan para robar.





